رئيس اليمن: #إيران تستخدم جماعة #الحوثي كأداة لزعزعة استقرار المنطقة

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن إيران تستخدم جماعة الحوثي لفرض التجربة الإيرانية وكأداة لزعزعة استقرار المنطقة.

ووجه الحكومة اليمنية ومحافظي المحافظات المحررة، بوقف الجبايات والاعفاءات الجمركية أو إصدارها وتوحيد التعرفة الجمركية في مختلف المحافظات والمنافذ.

جاء ذلك، خلال لقاءه محافظي محافظات (عدن وحضرموت ولحج والمهرة)، وبحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك، وبحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد هادي خلال اللقاء، على أهمية تواجد محافظي المحافظات والوزراء وكل مسؤولي الدولة في مناطقهم وبين أوساط المجتمع للوقوف على احتياجاتهم واستشعار أوضاعهم بجوانبها المختلفة.