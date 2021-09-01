تدشين انطلاق مشروع “المسعف النفسي” بمكة المكرمة

دشن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بمحافظة جدة فهد رشيد بن رقوش اليوم انطلاق مشروع “المسعف النفسي”.

وأوضح بن رقوش أن المشروع الذي أطلق بالتعاون مع جمعيات الإرشاد الأسري والنفسي والمودة للتنمية الأسرية، والوداد لرعاية الأيتام، ومراكز الأحياء، إضافة لمركز اتزان الإرشاد النفسي، يتضمن إقامة عدد من الورش التدريبة في “المسعف النفسي” بمحافظة جدة.

من جانبه بيّن عضو اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بمحافظة جدة جزاء بن مرزوق المطيري أن مشروع “المسعف النفسي” يعد من مبادرات اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة النوعية لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع على تقديم الإسعافات النفسية الأولية اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية التي تسبب آثاراً نفسية تتطلب التدخل السليم، وامتلاك المعارف اللازمة بذلك.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحفيز الأشخاص والأسر لتلقي العلاج الأسري والنفسي من أحد أفرادها، والمشاركة في عملية الرعاية الأسرية والنفسية وتوفير المعلومات الضرورية.