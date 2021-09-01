رسالة من مدرب الأخضر للاعبين والجماهير قبل بدء مشوار المونديال

قال هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي، إن الفريق مصمم على تحقيق نتائج ترضي الجماهير السعودية و”نحن بحاجة إلى دعمهم بلا شك”.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “المستوى الفني سيكون أكبر بكثير من المرحلة السابقة ويجب علينا مواكبة صعوبة المرحلة”.

وتابع: “التصفيات النهائية بالتأكيد صعبة على الجميع ولابد أن نكون مستعدين بغض النظر عن الخصم الذي سنواجهه”.

يستهل المنتخب السعودي مشواره نحو المونديال حينما يستضيف نظيره منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الخميس.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه منتخبات فيتنام واليابان وأستراليا وعمان والصين.