اليمن.. سقوط مسيرة حوثية في إحدى قرى محافظة إب

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، سقطت في أحد أرياف محافظة إب.

وأكدت مصادر مطلعة أن مكان سقوط الطائرة قريب من منزل تابع للقيادي الحوثي “عبدالحافظ السقاف” والذي شغل مناصب قيادية عليا في المليشيا.

ونقلت عن سكان محليين أن المسيرة الحوثية، سقطت في قرية بيت “الهريش” بعزلة مخلاف عمار بمديرية النادرة شرقي محافظة إب.

وبحسب رواية الأهالي فإنه، تم العثورعلى حطام المسيرة عقب سقوطها قبيل ظهر الإثنين، دون أن تتعرض للاستهداف أو إطلاق نار.

كما أفاد الأهالي أن أمن مديرية النادرة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، حضروا للمنطقة وأخذ حطام الطائرة.

وفي التفاصيل أيضا فقد قامت مليشيا الحوثي بخطف عدد من أهالي القرية للتحقيق معهم، ليتضح بعد ذلك أنه لا علاقة لهم بسقوط المسيرة.