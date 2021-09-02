الرئيس التونسي: جهات حاولت جلب مرتزقة لإشعال حرب أهلية في بلادنا

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس الأربعاء أنه سيبقى على العهد ولن يخاف في الحق لومة لائم.

واتهم الرئيس عند استقباله المكلف بتسيير وزارة الصحة، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيس بوك، جهات لم يذكرها صراحة، بمحاولة شراء مرتزقة من الخارج، قائلاً :”مهما كان الطرف الذي يناور ويحاول شراء بعض المرتزقة بالأموال من الخارج” فإنه لا يخاف.

وجاء ذلك بعد تسريب عن محاولة اغتيال، أو على الأقل التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، وتورط حركة النهضة في ذلك، ما دفع الحركة وبعض المقربين منها إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة، ضد صحيفة أسبوعية نشرت الخبر، وقالت إن الحركة وبعض حلفائها يخططون للزج بالبلاد في حرب أهلية بعد قرارات الرئيس سعيّد في 25 يوليو الماضي وأبرزها تجميد البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، ورفع الحصانة عن البرلمانيين.

وتحدث سعيّد في الفيديو، قرارات منع سفر بعض رجال الأعمال، والشخصيات السياسية، قائلاً إن هؤلاء متهمون في قضايا استيلاء على أموال التونسيين.