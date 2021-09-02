الاتحاد يضم حارس المرمى “الوحيمد” من #النصر

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع حارس المرمى صالح الوحيمد لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي عبر تويتر مساء أمس الأربعاء، أن النادي وقع عقداً احترافياً مع الوحيمد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وسبق للحارس تمثيل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، وقد فسخ تعاقده مع نادي النصر، ما جعله لاعباً حراً ومكنه من الانتقال للاتحاد.

وقضى الوحيمد العامين الماضيين معاراً من النصر إلى أبها والعين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد أبرم أربع صفقات أخرى هذا الصيف، حيث تعاقد مع حارس المرمى أسامة المرمش وعبدالله الحافظ والبرازيلي إيجور كورنادو والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين برصيد ست نقاط.