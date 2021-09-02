تراجع أسعار #النفط.. و #برنت عند 71.34 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، مع إبقاء أوبك بلس على سياستها الإنتاجية، ورغم توقف إنتاج 80% من النفط الأميركي في خليج المكسيك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.35% إلى 71.34 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.45% إلى 68.28 دولار للبرميل.

وأنهت مجموعة أوبك+ اجتماعها، أمس الأربعاء، بإجماع على إبقاء سياسة الإنتاج على حالها، مع تحديد يوم 4 أكتوبر موعداً للاجتماع المقبل للمجموعة لمراجعة سياسة الإنتاج، بحسب بيان صادر عن “أوبك+”.

وأفاد بيان الاجتماع الوزاري لـ أوبك+ بتأكيد دول المجموعة، على خطة زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر، مع تمديد مهلة التعويض للدول غير الملتزمة بمستويات الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.

وبحسب البيان، تقدم الدول غير الملتزمة خطط التعويض بحد أقصاه 17 سبتمبر، على أن يكون الاجتماع المقبل للمجموعة في يوم 4 أكتوبر.

تتوقع اللجنة الفنية المشتركة للتحالف أن تظل سوق النفط في عجز حتى نهاية العام الحالي على الأقل وأن تبقى المخزونات منخفضة نسبيا حتى مايو من العام المقبل.

كذلك عدلت اللجنة توقعات نمو الطلب على النفط في العام المقبل بزيادتها إلى أربعة فاصل اثنين مليون برميل يوميا من تقدير سابق عند ثلاثة فاصل اثنين مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد أن قدم خبراء من اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أحدث تقرير عن حال الأسواق خلال الفترة المقبلة، والذي يشير إلى عجز متوقع قدره 900 ألف برميل يوميا هذا العام.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن حوالي 80% من إنتاج النفط والغاز في الجانب الأميركي من خليج المكسيك ظل متوقفا الأربعاء في أعقاب الإعصار أيدا الذي ضرب ساحل لويزيانا.

وأضاف المكتب في بيان أن أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا من النفط و1.88 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ما زالا معلقين.