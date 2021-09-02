حساب_المواطن يحدد موعد صرف الدعم لدفعة سبتمبر

حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ46، في اليوم السابق على موعدها المقرر يوم 10 من كل شهر ميلادي.

وارجع ذلك إلي تصادف يوم الصرف مع عطلة الجمعة، حيث سيتم الصرف يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الحالي

وردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، ذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ، أنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع «وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر».