كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 219 مليون والوفيات 4.545 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 219 مليونا و283 ألفا و660 إصابة.الخميس، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و545 ألفا و457 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 196 مليونا و74 ألفا و845 حالة شفاء.

ألمانيا تسجّل 13715 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا 13715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و33 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر معهد روبرت كوخ الألماني أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3.970.102 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 92.256 حالة وفاة.

الهند تسجل 47092 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 47092 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و509 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.857.937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 439.529 حالة وفاة.

الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء ارتفاعا من 19 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 بعد أن كانت 13 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي حتى أول سبتمبر أيلول إلى 94926 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

البرازيل تسجل 27345 إصابة و737 وفاة جديدة بـ ” كوفيد-19 ”

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء، تسجيل 27345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا امستجد و737 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 24589 إصابة و839 وفاة في اليوم السابق.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى20 مليونا و804215 حالة منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581150 ​​​.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.