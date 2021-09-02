وكيل محافظ #المركزي_السعودي: 5.8 مليون حساب بنكي جديد خلال 6 أشهر.. وأكثر من 6 ملايين محفظة إلكترونية

قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، زياد اليوسف، إن الفئات المستهدفة من العملاء بالاستفادة من الخدمات البنكية الرقمية زادت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عدد الحسابات البنكية الجديدة التي فتحت عن بعد خلال العام ونصف الماضي بلغ أكثر من 5.8 مليون حساب بنكي جديد، بالإضافة إلى أكثر من 6 ملايين محفظة إلكترونية أنشئت خلال الفترة الماضية.

وأضاف اليوسف، خلال اللقاء الافتراضي “الشمول المالي والتنمية المستدامة” الذي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية، أن البنك المركزي يقوم حاليا بالعمل مع الجهات المعنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والادخار والتي سترى النور قريبا، وستشمل العديد من المبادرات لتعزيز الثقافة المالية في المملكة.

وأوضح اليوسف، أن البيئة التجريبية التشريعية ساهمت في رفع نسب الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع.

وأشار، إلى أن البنك المركزي السعودي عمل خلال عدة عقود ماضية على تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطنية لرفع كفاءتها وتعزيز الشمول المالي، ويتضح ذلك جليا من خلال ارتفاع عدد المدفوعات المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 2.8 مليار عملية في عام 2020، بنسبة نمو 74% عما تحقق في العام السابق.

ونوه وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، بأن البنك أطلق مطلع هذا العام نظام الحوالات منخفضة القيمة “نظام سريع” على مدار 24 بتكلفة منخفضة، مما يساهم في تسهيل استخدام المواطنين والمقيمين للخدمات المالية، كما أنه سعى لتطوير النظام المصرفي من خلال تطوير اللوائح التي تساعد على الشمول المالي، وقام بإصدار نسخه محدثة لقواعد فتح الحسابات البنكية التي تجذب فئة كبيرة من العملاء بفتح حسابات بشكل رقمي متكامل.