تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.26 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، 2 سبتمبر/ أيلول 2021، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، إلى 218.59 ريال (58.29 دولار)، وهبط جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى 191.26 ريال (51 دولارا).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، إلى 163.94 ريال (43.72 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.51 ريال (34 دولارا).

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة إلى حد بعيد مترقبين قراءة للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تُعتبر مهمة للجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1814.58 دولار للأوقية بحلول صباح اليوم، بينما جرى تداول الذهب مستقرا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1816.50 دولار، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد “السوق تترقب نشر بيانات الوظائف للحصول على القليل من التوجيه بشأن كيف ستُوضع توقعات التضخم في نهاية المطاف”.

وبينما من المقرر أن تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم، ستنشر وزارة العمل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس آب غدا الجمعة.

ويتوقع 80 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الوظائف التي أُضيفت في أغسطس آب في المتوسط 728 ألفا.

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال الأسبوع الماضي إن تعافي سوق العمل سيحدد الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض مشترياته للأصول.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز الكبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.27 دولار.