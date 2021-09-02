محافظ حفر الباطن يناقش المشروعات المستقبلية مع وكيل وزارة الطاقة

أستقبل الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن، بمكتبه بالمحافظة، يوم أمس الاربعاء، وكيل وزارة الطاقة المهندس ناصر بن هادي القحطاني .

وفي بداية اللقاء رحب محافظ حفرالباطن، بقدوم الضيف، منوها بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام لتطوير قطاع الكهرباء باعتبارها خدمة أساسية، وسعيها المستمر لتوفير خدمة كهربائية منتظمة وشاملة للاهالي.

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة، والمشروعات المستقبلية التي تم اعتمادها.

حضر اللقاء امين المحافظة، المهندس خلف العتيبي، والمشرف العام على الشئون التنموية والمحلية بالمحافظة، ماجد القريني.

وفي ختام اللقاء قدم المحافظ حفرالباطن درعاً تذكاريا بمناسبة الزيارة، رافعا شكره وتقديره لسمو وزير الطاقة على اهتمامه وتوجيهاته للمسئولين بالوزارة لتلمس احتياجات الاهالي بالمحافظة.