تأجيل آخر… #حافلات_الرياض تعلن تشغيل تجريبي لها وترجئ استقبال الركاب

أعلنت شركة سابتكو المشغلة لمشروع #حافلات_الرياض تأجيل تشغيل الحافلات والاكتفاء بالتشغيل التمهيدي، وترجئ استقبال الركاب لوقت لاحق.

وقالت حافلات الرياض في بيان لها أنها انطلقت في مرحلة التشغيل التمهيدي، لحين الانتهاء من كافة الاختبارات واستقبال الركاب بشكل كامل، وايضا فحص جميع أوجه عمليات الحافلات، ضمن خطة اختبار صارم واتباع أعلى معايير السلامة والكفاءة والجودة العالمية.

وبدأت مرحلة التشغيل التمهيدي لمشروع حافلات الرياض، أمس الاربعاء، استعدادًا لاستقبال الركاب بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة الاختبارات.

وستخضع شبكة حافلات الرياض ضمن هذه الخطة لبرنامج اختبار صارم لضمان استيفاء جميع المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل لأعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والجودة والراحة لتقديم تجربة متميزة لسكان مدينة الرياض وزوارها.

وينطوي برنامج الاختبارات المكثفة للشبكة على فحص جميع أوجه عمليات الحافلات، والتأكد من دقة المواعيد، ومهارات قائدي الحافلات، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومراعاة أنماط حركة المرور، إلى جانب اختبار أكثر من 3,000 محطة ونقطة توقف منتشرة على امتداد مسارات الشبكة التي تبلغ 80 مساراً

كما سيتم الاعلان لاحقا عن موعد استقبال الركاب وأسعار التذاكر وتفعيل قنوات شرائها بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية.

وكانت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” أعلنت في يوليو الماضي استلامها إشعارا من شركة المواصلات العامة –المملوكة لها بنسبة 80%- يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت تاريخ 01 سبتمبر 2021 ليكون بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

وقالت إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

ويتضمن مشروع حافلات الرياض شبكة متكاملة من الحافلات، تغطي كامل المدينة وتوفر سبل التنقل الآمن واليسير لجميع فئات المجتمع، وتوفر هذه الشبكة التكامل مع شبكة قطار الرياض حيث يشترك عدد من الخطوط الرئيسة والخطوط المغذية للحافلات مع قطار الرياض بمحطات مشتركة، وتقسيم شبكة خطوط الحافلات إلى أربعة مستويات، خطوط الحافلات ذات المسار المخصص، وخطوط الحافلات الدائرية، وخطوط الحافلات العادية.