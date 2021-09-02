تقنية حديثة لعلاج صحة الفم بالذكاء الاصطناعي

تعتمد تقنية حديثة في مجال تقويم الأسنان على طريقة علاج فريدة من نوعها، ترتكز على صُورٍ ثلاثية الأبعاد وطبعات تحفظ من خلالها التاريخ الطبيّ لمرضاها وتتشاركها مع مختبرات دولية تابعة لها لوضع أفضل خططٍ العلاج الخاصة بكلّ حالةٍ على حدى، وتشمل هذه الخطة مواعيد تركيب الجهاز وعملية متابعة تطوّر حالة المريض الذي يمنح ابتسامة دائمة لا مثيل لها خلال ستة أشهر.

وتقدم alynr ® لأجهزة تقويم الأسنان برامج متطوّرة وتقنية أوروبية رائدة في مجال تكنولوجيا طب الأسنان، ويُشرف عليها كبار أخصائي تقويم الأسنان من ذوي الخبرة من دول عدة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، حيث افتتحت مؤخراً أول مُختبر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره مصر، وجهّزته بأحدث تقنية رقمية لضمان وتوفير أسرع أنواع العلاج وأسهلها وأكثرها جودة وفعالية في عياداتها المعتمدة كافة.

وتزود هذه التقنية أطباء الأسنان بأحدث التقنيات الطبية المعتمدة عالمياً للعناية بصحة الفم وجعلها متوافرة بين أيديهم، وتدعم أخصائي تقويم الأسنان في الحصول على أحدث ابتكارات التكنولوجيا، وتوفير حلولٍ متقدّمة للمشاكل دون تكبّد عناء اللجوء إلى الوسائل التقليدية والقديمة؛ بفضل ضمان تقديم أعلى جودة من المواد والخدمات بالإضافة إلى خطط العلاج المُعدّة خصيصاً للمريض.

والتي أثبتت وجود تحسّنٍ ملحوظٍ بنسبة كبيرة ، تضع برمجيات نظام التخطيط الفعّالة المُتّبعة في alynr® خطة علاجٍ خاصة كاملة لأخصائي تقويم الأسنان والمريض على حدّ سواء. كما تستخدم أفضل البرمجيات المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية والتي تعمل بالذكاء الاصطناعيّ بالإضافة إلى التصنيع الدقيق للأجهزة باستعمال مواد بلاستيكية من نوع Essix® ACE والتي تمنحه قوة أكبر بنسبة 54% من أجهزة التقويم التقليدية وتصنّع حوالى مليون جهازًا سنويًا.

” كلّ فردٍ منا نجمٌ بحدّ ذاته ” دع النجوم تصطَف جنبًا إلى جنب”، هو شعار alynr® الذي يُجسّد القِيَم الأساسية التي تحاول هذه الماركة نشرها من خلال منتجاتها، فهي تؤمن أنّ كلّ فردٍ منا نجمٌ بحدّ ذاته ويُشعّ أكثر مع ابتسامة مِلؤها الثقة. هذا وتأمل alynr ® من خلال تعاونها مع عددٍ من كبار أخصائيي تقويم الأسنان في مصر بأن يصبح الأشخاص قادرين من الآن وصاعدًا على الحصول على أحدث الخدمات العالمية وعالية الجودة والتمكّن من تحديد خطط علاجٍ للتمتّع بابتسامة أكبر في أقلّ وقت ممكن في جميع أنحاء مصر.

إذا كنت طبيب اسنان و تريد أن تنضم لعائلة alynr ®، قم بزيارة موقعنا www.alynrpro.com لتعرف المزيد عنّا.