السعودية: ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى 517.3 مليار ريال

ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة قدرها 5% خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بنهاية الربع الأول 2021، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 517.3 مليار ريال.

وحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الثاني 2021، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة إلى 723 صندوقا مقارنة بـ718 صندوقاً في الربع الأول 2021، منها 252 صندوقا عاما، و471 صندوقاً خاصاً.

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.

ووفقا لتقرير الهيئة، ارتفعت قيم أصول الصناديق الخاصة (صناديق استثمار مؤسسة في المملكة ولا تكون صناديق عامة)، والتي تشكل نحو 47% من إجمالي قيم أصول الصناديق، بنسبة 4 %، لتبلغ 241.64 مليار ريال.

كما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 7 % خلال الفترة، لتبلغ 275.63 مليار ريال.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثاني 2021 نحو 407.75 ألف مشترك، مرتفعاً من 388.27 ألف مشترك بنهاية الربع الأول 2021.