بحثاً عن المشاركة السادسة في المونديال.. الأخضر يستهل مشواره أمام فيتنام الليلة

عندما تدق عقارب التاسعة مساءً؛ يبدأ المنتخب السعودي لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 “الدور الحاسم”، بمواجهة نظيره الفيتنامي، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتأتي المباراة ضمن لقاءات المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبات: اليابان، وأستراليا، والصين، ومنتخب عمان الذي يلتقيه الأخضر الثلاثاء المقبل في مسقط، ضمن نفس الجولة.

في السياق، اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي الأخضر قبل بداية التدريب الأخير أمس الأربعاء، مؤكداً أهمية مباراة الغد وقوة المنتخب المنافس، معبراً عن ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة.

وواظب المنتخب السعودي على تمرينات مكثفة، بقيادة المدير الفني “إيرفي رينار”، وشملت تمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرّة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

ويسعى المنتخب السعودي لحجز مقعد للمرة السادسة في كأس العالم، بعد أن شارك في 5 نسخ سابقة، أعوام ( 1994 – 1998 – 2002 – 2006 – 2018)”.