“تجمع مكة الصحي” يطلق جولات ميدانية على المدارس تستهدف 600 مدرسة

تنفيذاً للتوجيهات السامية وانطلاقاً من حرص وزارة الصحة للعمل على تسخير كافة الإمكانيات الصحية والتوعوية لضمان عودة آمنة للمدارس والعمل على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة البيئة التعليمية.

قام التجمع الصحي بمكة من خلال الإدارة التنفيذية للصحة الوقائية ممثلة في إدارة الصحة المدرسية وتزامناً مع بداية العام الدراسي من تنفيذ جولات ميدانية للمدارس في المرحلتين الثانوية والمتوسطة وذلك للوقوف على جاهزية المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والترتيبات والبروتوكولات المعدة لاستقبال الطلاب والطالبات.

وبلغت الزيارات التي قامت بها فرق الصحة المدرسية بشقيها بنين وبنات أكثر من (45) زيارة تم فيها تفقد الاجراءات الاحترازية وعدد الطلاب المحصنين وتقديم التوجيه والارشاد والتوعية الصحية من خلال الموجهين الصحيين بالمدارس لأبنائنا وبناتنا الطلاب علماً بأن عدد المدارس المستهدفة هي (600) مدرسة بنين وبنات للمرحلة الثانوية والمتوسطة من أصل (1500) مدرسة لجميع المراحل.

يذكر أن التجمع الصحي بمكة المكرمة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قد أطلق سلسلة المحتوى التعليمي الصحي تحت عنوان” صحتي في مدرستي” لتقديم رسائل توعوية تُساهم في خلق بيئة تعليمية صحية.