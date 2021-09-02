القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا نشل وسلب وتكسير زجاج مركبات بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر لارتكابهم 9 قضايا جنائية بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في نشل حقائب النساء في الأماكن العامة وسلب العمالة وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.