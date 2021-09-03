بالصور.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق

اختتمت يوم امس الخميس منافسات بطولتي الاتحاد للرماية العملية (الآبسك) وبطولة النخبة لرماية الاطباق (سكيت وتراب) بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.

وجاءت نتائج منافسات الفردي للرماية العملية بتحقيق الرامي محمد شوكان العنزي للمركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 59.327 ، والرامي سلطان عبيدالله الشمري للمركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 47.862 والرامي حمد مطلق الشيباني للمركز الثالث والميدالية البرونزية بنتيجة 47.541.

وعلى مستوى الفرق لنفس المسابقة حقق الأمن العام المركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 139.665 ، وجاء منتخب أمن المنشآت في المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 113.624 ، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية منتخب مكافحة المخدرات بنتيجة 113.283.

وفي منافسات بطولة النخبة لرماية الاطباق (تراب) فئة المبتدئين جاءت النتائج بتحقيق الرامي فهد علي السهلي للمركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 38 والرامي فهد ملفي الرشيدي المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 34 ، والرامي إبراهيم شبيب المطيري المركز الثالث والميدالية البرونزية بنتيجة 33.

وفي منافسات بطولة النخبة لرماية الاطباق (تراب) فئة الممتاز جاءت النتائج بتحقيق الرامي فيصل سعود الدعجاني للمركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 119 والرامي محمد منصور الشريدة المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 118 ، والرامي فهد ماكن المطيري المركز الثالث والميدالية البرونزية بنتيجة 114.

وجاءت منافسات رماية الاطباق (سكيت) فئة الممتاز ،بتحقيق الرامي سعيد مقبل المطيري للمركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 51 في النهائي ، وحصل الرامي حاتم مرضي الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 45 في النهائي وحل ثالثاً والميدالية البرونزية الرامي محمد سعود الخمشي بنتيجة 38 في النهائي.

كما تم في ختام البطولتين تكريم الحكام المشاركين في إدارة المنافسات برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري وهم:

محمد العنزي ، فرج العتيبي ، مسفر العلياني ، معدي الرشيدي ، عبدالعزيز ال قحيصان وعبدالله السويد ، حامد القحطاني ، خالد الشيباني ، فهد المواش.

وفي الختام هنأ سمو رئيس الاتحاد الامير سعود بن خالد الأبطال المشاركين في البطولتين متمنياً ان يحالف الحظ بقية زملائهم الرماة في البطولات القادمة.

كما اوضح سموه بأن البطولتين تأتيان ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الثالث من الموسم الرياضي 2021.

وقد آتت ثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن بتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل بإذن الله موجها سموه شكره لكافة القطاعات العسكرية المشاركة.