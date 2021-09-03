شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في هيئة السوق المالية #وظايف_شاغرة

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في عدة مجالات.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

أخصائي – تطوير المنتجات الاستثمارية: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصصات المالية والاستثمار وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وخبرة 8 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 5 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى.

أخصائي – رقابة وتحليل السوق: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: مالية، إدارة أعمال، إحصاء، اقتصاد، إدارة نظم المعلومات، علوم الحاسب أو ما يعادلها أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وخبرة 5 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 3 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال التعاملات بالسوق المالية (وسيط).

أخصائي – إدارة أمن المعلومات: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصصات الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الأمن السيبراني أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وخبرة 5 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 3 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأمن السيبراني وتحديداً في أعمال مركز العمليات الأمنية SOC أو ما يعادلها.

وأن يكون حاصلا على شهادات مهنية في مجالات الأمن السيبراني وإدارة المشاريع.

أخصائي – العلاقات الدولية: درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات ذات العلاقة، مثل: العلاقات الدولية، المالية، القانون، الاقتصاد، إدارة الأعمال أو في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة، ويفضل الحصول على درجة الماجستير.

5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير خبرة كحد أدنى في المجالات ذات الصلة مثل العلاقات الدولية، المالية، القانون، الاقتصاد، إدارة الأعمال أو في المجالات ذات الصلة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.cma.org.sa/en/job-search-results/