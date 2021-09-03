واشنطن تعرب عن قلقها العميق إزاء هجوم الحوثيين على أبها

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الهجوم الذي شنته ميليشيا على مدينة أبها السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليلة أمس الخميس مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وبحسب البيان، ناقش الوزيران الوضع في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة أعربت عن القلق العميق إزاء الهجوم الأخير الذي شنّه الحوثيون على مدينة أبها السعودية، والذي أسفر عن إصابة 8 مدنيين على الأقل.

وتابع البيان أن الوزير بلينكن أعرب عن التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية ومساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.