الأرجنتين تحقق فوزاً مقنعاً على فنزويلا في تصفيات كأس العالم

عززت الأرجنتين مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 21 مباراة الجمعة، بعد فوز سهل 3-1 على فنزويلا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في كراكاس.

وفازت فنزويلا على الأرجنتين مرة واحدة في آخر 14 مواجهة بينهما بتصفيات كأس العالم، وتبددت آمالها في تكرار ذلك مرة أخرى عندما طُرد لويس أدريان مارتينيز ببطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة عنيفة ضد ليونيل ميسي عقب مرور نصف ساعة.

وبعد ذلك سيطر المنتخب الأرجنتيني تماماً على المباراة وسجل الهدف الأول قبل ثوان على نهاية الشوط الأول، عندما تلقى لاوتارو مارتينيز تمريرة جميلة من جيوفاني لوسيلسو قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس المتقدم لملاقاته.

واستحوذت الأرجنتين على الكرة بصورة أكبر بفضل تفوقها العددي، وأضافت هدفين في الدقيقتين 71 و74 عن طريق البديلين خوان كوريا وأنخيل كوريا.

وسجل يفرسون سوتيلدو هدف فنزويلا الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال مارتينيز صاحب الهدف الأول “أعتقد أننا قدمنا شوطاً أول رائعاً، حتى قبل أن يلعبوا بعشرة لاعبين. بعد الهدف كان لدينا مساحة أكبر للعمل وحصلنا على النقاط الثلاث”.

وشارك ميسي أساسياً لأول مرة منذ نهائي كأس كوبا أمريكا في العاشر من يوليو (تموز) وكثيراً ما كانت حركاته الخاطفة تنتهي بمخالفات من لاعبي فنزويلا الذين واجهوا صعوبات في احتواء خطورته.

وشارك ميسي، الذي لعب 24 دقيقة فقط هذا الموسم مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، في المباراة كاملة وحرمه فقط من التسجيل الحارس ويلكر فارينيز ببعض التصديات الجيدة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات التي تضم عشرة فرق خلف البرازيل التي تواجه تشيلي.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات 2022، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

وفنزويلا هي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي لم يسبق لها التأهل لكأس العالم، وتبدو فرصها في الصعود ضعيفة بعد أن جمدت الهزيمة رصيدها عند أربع نقاط فقط من سبع مباريات.

وفي مباريات أقيمت في وقت سابق، تعادلت بوليفيا 1-1 بملعبها مع كولومبيا، وسجلت الإكوادور هدفين قرب النهاية لتهزم باراغواي 2-0.