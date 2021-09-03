سيول نيويورك.. مقتل 44 على الأقل وغرق منازل ومحطات مترو

قال مسؤولون إن السيول أودت بحياة 44 شخصاً على الأقل في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار أيدا، مضيفين أنها تسببت أيضاً في غرق السيارات وخطوط المترو في مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران.

وأمضى السكان في مناطق واسعة من نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا وكونيتيكت يومهم في التعامل مع أقبية أغرقتها المياه وانقطاع الكهرباء وأسطح تالفة ومناشدات بالمساعدة من الأصدقاء والأقارب الذين تقطعت بهم السبل بسبب السيول.

ولقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك وثلاثة في ضاحية وستشستر كاونتي. وقال فيل ميرفي حاكم نيوجيرزي في تغريدة إن ما لا يقل عن 23 لقوا مصرعهم في الولاية جراء العاصفة.