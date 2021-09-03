القبض على 3 أشخاص تورطوا في ذبح حيوان الوعل بالمدينة المنورة

تمكنت شرطة محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق ذبحه لحيوان الوعل، وتم القبض عليه بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي.

ووثق ارتكاب المخالفة، مواطنين في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية والإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن عقوبة صيد الوعل غرامة مالية تبلغ 60 ألف ريال، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.