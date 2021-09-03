وفاة رئيس أركان الجيش الإيراني السابق بكورونا

توفي رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الإيرانية حسن فيروز أبادي، الذي اتهم في السابق دولاً غربية بالتجسس على إيران، بفيروس كورونا عن 70 عاماً، حسب وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة.

وفيروز أبادي طبيب سابق، انضم لقوات الباسيج في حرب بين إيران والعراق من1980 إلى 1988.

وعينه المرشد علي خامنئي في سبتمبر (أيلول) 1989 رئيساً للأركان وبقي في المنصب حتى 2016.

ولقائد القوات المسلحة سلطة على الجيش النظامي والحرس الثوري.

وجعلت تلك الصلاحيات فيروز أبادي، أحد المهندسين الرئيسيين للدعم العسكري الإيراني لبغداد، ودمشق.

وخلفه في منصبه محمد حسين باقري رئيساً للأركان، وعُيّن فيروز أبادي مستشاراً عسكرياً لخامنئي حتى وفاته.

وذكرت وكالة فارس أنه توفي بعد إصابته بكورونا.

في 2018 وفي خضم أزمة مع عدد من الدول حول وفاة الناشط في مجال البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي في السجن، اتهم فيروز أبادي دول الغرب باستخدام عظاءات السحالي، والحرابي “جواسيس نووية” “للتحري عن أماكن مناجم اليورانيوم ومواقع الأنشطة الذرية” في إيران.