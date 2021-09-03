متمردون يقتلون 23 جنديا في ميانمار قرب الحدود مع الصين

قال متحدث باسم المتمردين في ميانمار، الجمعة، إنهم قتلوا ما لا يقل عن 23 جندياً حكومياً خلال أيام في اشتباكات قرب الحدود مع الصين.

اندلعت اشتباكات في مونغكو بولاية شان في 28 أغسطس، عندما حاولت قوات ميانمار الاستيلاء على قاعدة التحالف الديمقراطي لقوميات ميانمار، وفق متحدث باسم المجموعة ووسائل الإعلام المحلية.

وقال متحدث باسم التحالف الديمقراطي لقوميات ميانمار طلب حجب هويته لوكالة فرانس برس: “جاؤوا للاستيلاء على قاعدتنا. أصيب عدد كبير منهم بجروح بما أننا كنا ننتظرهم عند قمة الجبل وكانوا في الأسفل. قتلناهم عندما بدأوا يقتربون”.

وأعلن أن 15 جندياً قتلوا في 28 أغسطس و8 آخرين في اشتباكات جديدة في 1 سبتمبر، مضيفاً أن عنصراً في صفوفهم قتل، ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من عدد الضحايا.

وقال الجيش الاثنين إن ضابطاً وعدداً غير محدد من العسكريين قتلوا في معارك ضد التحالف الديمقراطي لقوميات ميانمار في مونغكو في 28 أغسطس.