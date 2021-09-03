بعد اختطاف فنان يمني.. الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي لا تختلف عن “القاعدة وداعش”

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به مليشيا الحوثي من عمليات خطف للفنانين والتي تشبه ما يقوم به تنظيما القاعدة وداعش.

وأضاف الإرياني على حسابه في تويتر :” اختطاف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الفنان الشاب أصيل علي أبو بكر أثناء إحيائه حفل زفاف في إحدى صالات الأفراح بالعاصمة المختطفة صنعاء،امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته بحق الفنانين خلال سنوات الانقلاب،ومساعيها فرص طقوسها الداعشية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي والقبيح لمليشيا الحوثي، وتؤكد من جديد انها لا تختلف عن تنظيمي “القاعدة، وداعش”، وتعطي مؤشر واضح عن حالة الحقوق والحريات والمستقبل المظلم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض مخططها الانقلابي والتسلط على رقابهم.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، ودعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار والتأسيس للمستقبل الذي يستحقه الشعب اليمني.