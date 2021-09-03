طالبان تقترب من السيطرة على إقليم بنجشير

في تفاصيل جديدة في المشهد الأفغاني أعلنت حركة طالبان عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم طالبان بلال كريمي، في أن الحركة تسيطر حاليا على نحو 20% من أراضي بنجشير وتأمل في الاستيلاء على الولاية بالكامل قريبا.

فيما نفى مصدر في جبهة المقاومة الوطنية في بنجشير صحة الأنباء عن سقوط بريان في قبضة طالبان، مقرا في الوقت نفسه بإحراز طالبان تقدما في منطقة خاواك.

ونفى المصدر أيضا صحة الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم جبهة المقاومة أحمد مسعود ونائب الرئيس في الحكومة المنهارة أمر الله صالح إلى طاجيكستان، مؤكدا أنهما لا يزال متواجدين في بنجشير.