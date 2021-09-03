لجنة الانضباط ترفض احتجاج الأهلي على هدف ضمك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفض الاحتجاج المقدم من النادي الأهلي على هدف ضمك، والمطالبة بإعادة مباراة ضمك.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء جدلا تحكيميا، حيث احتفل لاعبو الأهلي بهدف التقدم عن طريق الحسن نداو، ليقرر الحكم استئناف المباراة، ويسارع لاعبو ضمك بإحراز هدف التعادل، رغم عدم عودة كافة لاعبي الأهلي إلى أرض الملعب.

وجاء بيان لجنة الانضباط على النحو التالي:

“المخالفة: قيام النادي الأهلي بتقديم احتجاج بعد مباراته مع نادي ضمك وكان موضوع الاحتجاج المقدم من النادي الأهلي متعلقا بوقوع خطأ فني صادر من حكم المباراة، وطالب النادي الأهلي في احتجاجه بقبوله شكلا وإحالة الاحتجاج إلى الجهة المنظمة بناء على المادة (132) فقرة (8) من لائحة الانضباط والأخلاق، عليه قامت لجنة الانضباط والأخلاق بمخاطبة لجنة الحكام للإفادة”.

ووردت إفادة لجنة الحكام مرفقا بها نسخة من تقرير مقيّم الحكام الذي لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صدر من حكم المباراة، وتضمنت الإفادة من قبل لجنة الحكام التأكيد على عدم وجود خطأ فني وقع فيه حكم المباراة وعدم وجود سوء تطبيق لقانون كرة القدم، وزودت لجنة الحكام لجنة الانضباط والأخلاق نسخة من مخاطبتها مع المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB والذي أكد عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم.