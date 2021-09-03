ليبيا.. الإيقاع بأخطر إرهابي في تنظيم القاعدة

نجحت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة في الإيقاع بـ ” علي العجيلي الحسناوي”، والذي يعد أخطر إرهابي في مدينة براك الشاطئ جنوبي ليبيا.

ويعد الحسناوي أحد المتورطين في مذبحة ” براك الشاطئ”، التي راح ضحيتها 148 شخصا بين مدني وعسكري.

كما أنه يعد أحد قادة المجموعات الإرهابية التابعة للإرهابي أحمد عبد الجليل الحسناوي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي عبر صفحتها على فيسبوك أنها توجهت قوة من اللواء طارق بن زياد المعزز، فجر الجمعة، بناءً على ورود معلومات سرية حول مواقع يوجد بها الإرهابي علي العجيلي الحسناوي، وهو أحد المتهمين في مذبحة براك الشاطئ التي راح ضحيتها 148 شخصا.

وأضافت أن سرية استطلاع تحولت إلى المواقع المذكورة، وتحديدا بالقرب من قاعدة براك الشاطئ.

وقد تم اقتحام الموقع والقبض عليه، حيث عثر على ترسانة أسلحة من بينها صواريخ ورشاشات متعددة الأغراض بالإضافة إلى عبوات ناسفة.