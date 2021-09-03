مناهضاَ لولاية على خامنئي .. وفاة أحد أبرز المرجعيات الشيعية في العراق

إثر أزمة قلبية، توفي المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم اليوم الجمعة، في النجف عن 85 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في مكتبه، أن الحكيم فارق الحياة في مستشفى الحياة الأهلية في النجف بعد عملية جراحية منذ 3 أيام وفق مصدر قريب من مكتبه، ويشيع السبت في كربلاء ثم في النجف.

ويعد الحكيم واحدا من أربع مرجعيات شيعية بارزة في العراق، بعد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وقبل المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض، والمرجع الشيخ بشير النجفي.

وقد ولد الحكيم بالنجف في عام 1936، وهو نجل آية الله السيد محمد علي الحكيم وتتلمذ في شبابه على يده وعلى يد جده مرجع الطائفة الأكبر الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم.

كما أنه لم يقدم أي موقف سياسي”، تماشياً مع مبادئ المدرسة الفقهية الشيعية العراقية التي تناهض “ولاية الفقيه” الممثلة في علي خامنئي في إيران، التي تقدم رجال الدين على السياسيين المدنيين.