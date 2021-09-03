أكثر من 3 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ3,758 مراجعًا ومراجعة خلال أغسطس لعام 2021 حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 820 مراجع و58 مراجع لعيادة جراحة اللثة.

فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 668 مراجع فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 429 مراجعاً واستفاد 361 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، وتم متابعة 400 مراجع في عيادة تقويم الأسنان.

وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 211 مراجعاً ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 265 ، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 540 مراجع.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.