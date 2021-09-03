مشاهد صادمة.. مليشيا الحوثي تحرق وتسلب منازل المدنيين بصنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على انتهاكات جديدة بحق المدنيين العزل، في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

ونشر وزير الإعلام اليمني مشاهد صادمة من عمليات حرق وسلب لأحد المدنيين بالعاصمة وعلق عليها قائلا : ” مشهد اعتداء العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران برفقة عدد من الأطقم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة على منزل المواطن فضل الصايدي في منطقة شملان بالعاصمة المختطفة صنعاء، وإحراقها المنزل بعد مقاومته لهم بسلاحه الشخصي، يلخص المأساة التي يعيشها ملايين المدنيين”.

وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي تواصل أعمال السلب والنهب المنظم لمنازل وأراضي وأموال وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتستخدم الإرهاب سلاحا للتنكيل بكل من يقاوم أعمالها الإجرامية ويدافع عن أرضه وكرامته.. كما حدث مع المواطن فضل الصايدي الذي تصدى للمليشيا منفردا.