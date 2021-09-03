92 يوما.. العالم يستعد لكسوف شمس أنتاركتيكا

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن العلماء والراصدين للظواهر السماوية يستعدون لكسوف الشمس الكلي القادم في 4 ديسمبر 2021 الذي سيحدث في القارة القطبية الجنوبية – أنتاركتيكا – وهو حدث يتكرر في القارة البيضاء مرة واحدة فقط كل 18 عامًا و 11 يومًا و 8 ساعات – 223 شهرًا اقترانيا – وهي فترة زمنية تستخدم للتنبؤ بشكل دقيق بكسوفات الشمس.

وقال في بيان صحفي، إن الكسوفات الكلية للشمس تحدث فقط كل 223 مدارًا قمريًا منذ عام 1967 ، ولا يُعرف أن أي إنسان قد رصد احدها قبل آخر مرة في القارة القطبية الجنوبية بتاريخ 23 نوفمبر 2003.

وتابع: “خلال الحدث القصير – الذي سيستمر لأقل من دقيقتين فقط بعد الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت 4 ديسمبر 2021 – سيغطي القمر الشمس بالكامل على ارتفاع 9 درجات فوق الأفق الجنوبي الشرقي، سيحتاج الراصدون إلى أن يكونوا ضمن مسار بعرض 300 ميل حيث سينحني مسار الكسوف من محيط القارة القطبية الجنوبية إلى الجرف الجليدي نفسه”.

وأضاف: “يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يعبر القمر بداية الشهر أمام الشمس، وعلى الرغم أن الشمس أكبر بـ 400 مرة من القمر، لكنها أيضًا تبعد حوالي 400 مرة وبالتالي، فهو يغطيها تمامًا ويسقط ظله على سطح الأرض. عادة ما يتحرك الظل من الغرب إلى الشرق، ولكن بالنسبة لهذا الظل، فإنه سيتحرك في الاتجاه المعاكس لأنه يحدث بالقرب من القطب الجنوبي”.