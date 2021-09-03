بين قتيل وجريح.. كمين محكم لأبناء عبدالكريم أمير الدين الحوثي

تداولت أنباء عن مقتل أحد أولاد عبدالكريم أمير الدين الحوثي المنتحل لصفة وزير الداخلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

وكتب الخبير العسكري أحمد الشوال على حسابه في تويتر : “مقتل محمد عبدالكريم الحوثي وجرح حسين عبدالكريم الحوثي ، أولاد عبدالكريم أمير الدين الحوثي وزير الداخلية للمليشيا في صنعاء ، وذلك في كمين في رحبة مراد يوم أمس” ،

وأضاف أنه كان معهم أبو يونس ( عبدالخالق بدرالدين الحوثي ) ولكنه لم يصب ، منوها أن الموضوع لا يزال وفق تكتيم عالي ، ولم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة.

يذكر أن عبدالكريم الحوثي كان قد تولى إدارة المعارك داخل صنعاء والإشراف بشكل مباشر على مقاتلي ميليشيات الحوثي الذي شكلوا فيما بعد ما يعرف حاليًا باللجان الشعبية – وهي مكون عسكري، على غرار الحرس الثوري الإيراني.