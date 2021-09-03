6 سنوات قضاها بالمملكة.. مدون أمريكي: لا يوجد مثيل لحب العائلة واحترام النساء مثل السعودية

أعرب مدون أمريكي عن سعادته، مما وجده من احترام وتقدير وحب العائلة وترابطها في المملكة، وذلك بعد رحلة حياتية دامت 6 سنوات.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله شكل واسع على تويتر للمواطن الأمريكي مايكل أندرو في رسالة وجهها للشعب الأمريكي.

وأضاف أندرو في رسالته : ” 6 سنوات عشتها في السعودية، وجدت في السعوديين الاحترام والكرم وحب العائلة”.

وتابع قائلا :” هذه أمور في غاية الأهمية ولم أجد لها مثيلًا.. يجب أن نتعلم منهم ويتعلم العالم منهم”.

وأوضح أن وسائل الإعلام لدينا تتحدث عن السعوديين بسوء، لكن ما أشاهده هنا هو العكس تماما.

كما حذّر مما تظهره وسائل الإعلام عن النساء، وأنهن يلاقين معاملة سيئة، مؤكدا أنهن يعاملن بطريقة أفضل وبالغة الاحترام.

ونوّه في حديثه عن المعاملة الراقية لنساء المملكة، وأنه في حالة ذهابهن إلى المصرف أو البنك، يكنّ في مقدمة الصف، وأن هناك صفا يكون خاصا للنساء احتراما لها.

وثمن ما تقوم به الشريعة الإسلامية بأن الشخص الأهم في الأسرة والعائلة هو ” الأم”.