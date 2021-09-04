تونس: احتجاجات أمام فرع علماء المسلمين حتى “إغلاق وكر الإخوان”

تجمع عدد كبير من التونسيين أمام مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس العاصمة بدعوة من الحزب الدستوري الحر تقودهم رئيسة الحزب عبير موسي.

ودعا الحزب المنظمات الوطنية بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة، والدفاع عن حقوق الإنسان ومدنية الدولة، للمشاركة في الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد، حسب موقع “الصباح نيوز”.

وأبرزت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، وأن الاحتجاجات ستستمر حتى إغلاق وكر الإخوان في تونس.

ويُذكر أن موسي تقود منذ فترة، الاحتجاجات والمطالبات بإغلاق الفرع، الذي يرأسه القيادي البارز في حركة النهضة عبد المجيد النجار.