الفتح يمدد عقد الجزائري بن دبكة حتى 2024

أعلن نادي الفتح يوم امس الجمعة، تمديد عقد لاعب الوسط الجزائري سفيان بن دبكة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، ليستمر مع الفريق حتى 2024.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر “بن دبكة معنا حتى 2024”.

وانضم بن دبكة (29 عاماً) للفتح في يناير كانون الثاني 2020 قادماً من مولودية الجزائر، واستطاع أن يحجز مقعدا في تشكيلة المدرب يانييك فيريرا الذي أوصى بتمديد عقده. ‭

‬ وسجل بن دبكة أول أهدافه مع الفريق في مرمى الفيصلي وكان هدف التعادل في الدقيقة 85 خلال المباراة التي اقيمت ضمن الجولة 18 للدوري الموسم الماضي.

كما أحرز هدف التقدم على الفيحاء في التعادل 1-1 ضمن الجولة الثانية للدوري الموسم الحالي.

ويحتل الفتح، بطل نسخة 2013، المركز السابع في الدوري بأربع نقاط جمعها من فوز وتعادل في ثلاث مباريات.

وسيلعب الفتح خارج أرضه مع الباطن في 12 سبتمبر الحالي ضمن الجولة الرابعة للدوري.