رسالة سودانية صارمة لإثيوبيا: حلوا خلافاتكم الداخلية بعيداً عنا

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني العميد الطاهر أبو هاجة، إنه تابع تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة.

وأوضح أبو هاجة في تصريح صحافي أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وأن السودان وجيشه لا يتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا.

ودعا أبو هاجة القيادة الإثيوبية للعمل على حل صراعاتها بعيداً عن إقحام السودان فيها، قائلاً إن “هذا التصريح يعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه”.

وأعلنت قوات الدفاع الإثيوبية إحباط مخطط تخريبي لسد النهضة نفذه مسلحون يتبعون لجبهة تحرير تيغراي في منطقة المحلة قرب الحدود السودانية، بينما رفض السودان التلميحات الإثيوبية بأن المهاجمين تسللوا عبر الحدود.