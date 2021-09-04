رئيسة وزراء #نيوزيلندا: أتعهد بتمرير قوانين مكافحة #الإرهاب

تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أردرن، اليوم السبت بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، بعد يوم من هجوم إرهابي في متجر بمدينة أوكلاند أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وقامت الشرطة أمس الجمعة بقتل منفذ الهجوم وهو مواطن من سريلانكا جاء إلى نيوزيلندا في عام 2011.

ويناقش البرلمان حالياً القانون الذي سيجعل التخطيط لهجوم إرهابي جريمة. وتعهدت أردرن بتمرير القانون بنهاية الشهر الجاري. ورفضت رئيسة الوزراء إعلان اسم الرجل المسؤول عن الهجوم.

وأكدت : لا يستحق أي إرهابي سواء حي أو ميت، أن يتم ذكر اسمه بسبب العمل الشائن الذي كان يسعى إليه.

وأضافت أردرن أن الرجل كان معروفاً بأن لديه آراء مستوحاة من تنظيم داعش وقد مثل أمام محاكم عدة مرات، وتم إطلاق سراحه من السجن في يوليو وبدأت مراقبته بشكل سري.