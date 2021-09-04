السوري حطاب يضبط لقاء #السعودية وعمان في كأس العالم #السعودية_عمان

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم السوري حنا حطاب لإدارة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

والحكم السوري صاحب الـ32 عامًا بدأ مسيرته التحكيمية في عام 2010، كما بدأ التحكيم الدولي في عام 2015.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

الطاقم الكامل لمباراة منتخبنا الوطني 7 سبتمبر 2021:

حكم الساحة: حنّا حطّاب

مساعد 1: السوري علي أحمد

مساعد 2: الإماراتي أحمد الراشدي

حكم رابع: الكويتي أحمد فيصل

حكم VAR: الإماراتي عمر العلي

حكم VAR المساعد: الأردني أحمد فيصل