نحو 220 مليون إصابة بـ #كورونا وتوزيع 5.4 مليار جرعة لقاح حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 219.8 مليوناً حتى صباح اليوم السبت، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 5.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 219 مليونا و824 ألفاً و202.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و553 ألفاً و752.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى خمسة مليارات و404 مليوناً و314 ألفاً و27 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.