اعتقال قيادي حوثي أثناء عودته متنكراً من #إيران

أكدت مصادر أمنية يمنية أنه تم اعتقال القيادي الحوثي حسن علي يحيى العماد أثناء عودته متنكراً من إيران عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة.

وأوضحت أنه يعد واحداً من أخطر القيادات الميليشياوية الحوثية، بسبب ارتباطه الوثيق بالنظام الإيراني وتنقله بأفكاره الطائفية بين بعض الدول مثل سوريا ولبنان والعراق، لبث سمومه الطائفية، حيث يعد من أبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني، ومن أخطر القيادات الحوثية العقائدية المؤدلجة، وهو متزوج من إيرانية ويملك منزلاً في طهران.

ووفقاً لذات المصادر فقد بدأت علاقة العماد بإيران منذ كان صغيراً، حيث انتقل مع أشقائه إلى مدينة قم في تسعينيات القرن الماضي ضمن مشروع ابتعاث، حيث كان والده يقيم في مدينة قم، وتلقى تعليمه الديني في حوزات قم حيث تم تأهيله وأشقائه، لنشر التشيع على الطريقة الإيرانية في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن أهمية الدور الذي كان يلعبه العماد، برز من خلال عمله الحثيث في إيران لجمع التبرعات لميليشيا الحوثي، والترويج لمشاريع الميليشيا في وسائل الإعلام الإيرانية لكسب المزيد من الدعم.

كما أسس العماد جمعية في طهران هدفها جمع التبرعات لميليشيا الحوثي وتمويل المجهود الحربي وفتح الحسابات المصرفية، فضلاً عن دوره في جمع التبرعات خلال معارك صعدة- بحسب صحيفة عكاظ- في عددها الصادر اليوم السبت.

وذكرت أنه كان مؤسساً لجمعية في طهران لجلب الدعم، وأسس بالمقابل جمعيات وهيئات في اليمن، هدفها نشر المذهب الشيعي ودعم المجهود الحربي للميليشيا.