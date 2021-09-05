إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 221 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 221 مليونا و134 ألفا و539 إصابة، الأحد.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و575 ألفا و676 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 197 مليونا و627 ألفا و903 حالات شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و5641 بعد تسجيل 10453 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92346.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 42766 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و308 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.988.673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 440.533 حالة وفاة.