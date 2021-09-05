وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الهجوم كان كبيراً، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مثل العبوات الناسفة، والأسلحة المتوسطة والخفيفة، حيث باغتت تلك المفرزة التابعة لداعش، حاجزاً أمنياً، في جنح الظلام، فيما بدأت مفرزة أخرى، بنصب عبوات ناسفة، بشكل سريع، على الطريق، استعداداً لاستهداف التعزيزات، وهو ما تسبب بسقوط ضحايا”.

وبدأ الهجوم قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات، وفق المسؤول الأمني.

ووصلت قوة أمنية، إلى موقع الحادث، ونقلت الضحايا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى الطب العدلي، لاستكمال الإجراءات.

ويُعدّ الهجوم، من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رسمياً في العام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.

بدوره، أكّدت خلية الإعلام الأمني، سقوط مقاتلين في الشرطة الاتحادية خلال الاشتباكات مع عناصر من تنظيم “داعش”.

وذكرت الخلية في بيان أولي: إن “قوات الشرطة الاتحادية تشتبك مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، وقد أدى الحادث إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة”.

ورغم هزيمة داعش في العراق أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم ظل يشن هجمات بين الحين والآخر، في مناطق عدة ومن بينها محافظة صلاح الدين.

وكان العراق قد أطلق في الآونة الأخيرة سلسلة عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، في العديد من المناطق على خلفية شنه هجمات في البلاد، خاصة تلك التي استهدفت أبراج الكهرباء.