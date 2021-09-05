أمانة_الشرقية توقع عقداً استثمارياً لتطوير موقع بكورنيش #الدمام

وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدا استثماريا لتطوير موقع بكورنيش الدمام، كمركز متنوع ترفيهي وسياحي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية في المنطقة، وإبراز مقومات مدينة الدمام على الخارطة السياحية والترفيهية.

وأوضحت الأمانة أن المشروع الاستثماري يتضمن تطوير مركز للترفيه والسياحة، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والخدمات المساندة، وساحات متعددة الاستخدامات وممشى ومسطحات خضراء، مؤكدة تعزيزها للتنمية والاستدامة المالية ورفع الايرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.

ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال لزيارة البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي، وتطبيق “فرص” للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة.