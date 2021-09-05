مبادرتا #السعودية لمواجهة #التغير_المناخي ضمن أعمال المائدة الوزارية الأولى لـ« #أوبك» غدا

تستضيف سكرتارية منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، في فيينا غدا الإثنين، أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرنس.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة “أوبك”، إن الموضوعات التي ستتم مناقشتها ستشمل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS وفقر الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون و”المبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي قدمتها السعودية أيضا، إضافة إلى آخر التطورات والقضايا الحاسمة المتعلقة بمؤتمر قمة المناخ العالمية COP26.

وذكر باركيندو أن المائدة المستديرة ستنعقد في إطار “ميثاق التعاون” لمناقشة التحديات والفرص الرئيسة المتعلقة بالعمل العالمي الهادف إلى معالجة تغير المناخ، وذلك في سياق تعزيز التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على فقر الطاقة.

وأوضح باركيندو أن المائدة المستديرة الوزارية حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة تأتي في منعطف حاسم، حيث يواجه العالم قضيتين غير مسبوقتين وهما جائحة كورونا وأزمة تغير المناخ.

وشدد الأمين العام على أن “أوبك” تعد مدافعا قويا عن التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية لأكثر من ستة عقود، إذ إن هذا التقليد المتجذر هو تعبير عن إيماننا بالنظام متعدد الأطراف بصفته المنتدى، الذي لا غنى عنه للتغلب على المشكلات العالمية، مضيفا أن “ميثاق التعاون هو إطار فريد لمواجهة القضايا طويلة الأجل الخاصة بصناعتنا والمساهمة في الحوار العالمي حول تغير المناخ”.

وأشار إلى أن الاجتماع سيوفر منصة ديناميكية لتسهيل تبادل المعرفة والمناقشة المفيدة حول التحديات والفرص الناشئة عن تنفيذ إجراءات التخفيف من آثار المناخ، كما سيساعد في توفير فهم أعمق للنهج والوسائل المتاحة لأنظمة الطاقة للمساهمة في الجهود العالمية لتطوير نهج شامل ومتوازن يعي الأهداف البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.