التأمينات_الاجتماعية تطرح خدمة «تغيير حالة المستفيد» إلكترونيا لعملاء #أنظمة_التقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن إتاحة خدمة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيدين والقائمين بالصرف إلكترونيًا لعملاء أنظمة التقاعد، وذلك عبر خدمة “تغيير حالة المستفيد”، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وأوضحت “التأمينات الاجتماعية”، أن الخدمة تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة تستغرق نحو أيام عمل.

وحددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، شروط تقديم الخدمة، بأن يكون مقدم الطلب مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي، أو قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي.

وتشمل خطوات الاستفادة بالخدمة:

– تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

– اختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد” من قائمة الطلبات الجانبية.

– الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على “متابعة”.

– اختيار نوع الحالة المراد تحديثها.

– تعبئة البيانات المطلوبة.

– الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.