استشاري الأمراض المعدية يكشف أنواع متحورات كورونا

سلط عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة، الضوء على متحورات كورونا المثيرة للقلق.

وقال عسيري، في سلسلة تغريدات، إن هناك قائمتان للمتحورات، الأولى مثيرة للقلق، وهي التي لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات، موضحا أنها “ألفا”، و”بيتا”، و”جاما”، و”دلتا”. مشيرا إلى متحور “دلتا” هو السائد الآن في العالم، وسحب البساط من كل المتحورات الأخرى.

أما القائمة الثانية فهي متحورات تحت المراقبة، ومنها متحور “مو”، و هي التي لم يتضح إن كان لها أثر على الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات.

وواصل موضحا سبب جذب متحور “مو” لانتباه الأطباء ووزارات الصحة حول العالم، قائلا إن ذلك حدث لأنه آخر متحور تم اكتشافه، وليس لأهميته.