انقلاب عسكري في غينيا.. وتقارير تتحدث عن اعتقال الرئيس

ذكرت وسائل إعلام، بأن الأحداث التي شهدتها العاصمة الغينية مدينة كوناري، اليوم، جاءت على خلفية انقلاب عسكري، مع ورود تقارير عن اعتقال الرئيس ألفا كوندي.

وأفادت بأن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي، البالغ من العمر 83 عاما، وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.

وقالت مجلة Jeune Afrique، إن الانقلاب قاده عناصر من القوات الخاصة في الجيش بقيادة مامادي دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف.

وأعلن دومبوي، في تصريح مسجل عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.